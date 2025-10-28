На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии хотят запретить три оппозиционные партии

В Грузии планируют запретить три оппозиционные партии, включая партию Саакашвили
David Mdzinarishvili/Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» планирует запретить оппозиционные партии, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Также запрет может коснуться партий «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело».

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, данные партии создали коалиционное единство и действуют как единый организм.

До этого сообщалось, что депутаты грузинского парламента проголосовали в пользу запрета заниматься политикой членам запрещенных партий.

В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти в октябре этого года планируют подать иск в конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.

