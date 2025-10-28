Власти Украины сделают неверный шаг, если пролоббируют введение санкций США против спецпредставителя президента РФ, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Обвиняемая в Украине в коррупции посол США Ольга Стефанишина потребовала ввести санкции США против спецпредставителя РФ Дмитриева… Разве это не свидетельство того, что Украина, (украинский лидер Владимир – «Газета.Ru») Зеленский и Стефанишина хотят мира больше всего на свете?», — отметил он.

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что неформальные контакты между Москвой и Вашингтоном являются важной составляющей двустороннего диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов со стороны американских властей.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

Ранее в конгрессе США выступили за диалог с РФ.