В конгрессе США выступили за диалог с Россией

Конгрессвумен Луна заявила, что у США и России нет причин быть врагами
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

У США и России нет причин для вражды, заявила прессе член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна. Ее цитирует ТАСС.

Политик отметила, что является военным ветераном, и сказала, что знает, «что происходит во время войн».

«Считаю, что открытый диалог является первым шагом к восстановлению отношений между нашими странами. У нас нет причин быть врагами», — подчеркнула конгрессвумен после встречи в Майами со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Она отметила, что видит свою задачу в том, чтобы диалог «всегда оставался открытым», а отношения Вашингтона и Москвы развивались.

До этого политик не исключила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей. По ее словам, «на горизонте определенно есть такая возможность».

Ранее идею тоннеля между РФ и США через Берингов пролив оценили эксперты.

Отношения России и США
