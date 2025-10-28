На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британская армия на советской авиабазе начала подготовку к войнам будущего

Bloomberg: британские войска в Латвии готовятся к будущим военным конфликтам
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Британские военные проводят тренировки в Латвии, чтобы подготовиться к будущим вооруженным конфликтам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Британские войска изучают будущее боевых действий на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, в Латвии британские военные испытывают новые боевые технологии и проверяют, как наилучшим образом объединить «технического специалиста и тактика» в процессе разработки оружия.

Кроме того, в командном центре на заброшенном советском аэродроме на нынешнем восточном фланге НАТО британские солдаты использовали «специализированную сеть» для связи с беспилотниками и артиллерией.

Агентство отмечает, что так британские военные намерены «изменить поле боя» в грядущих вооруженных конфликтах.

До этого глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России.

Ранее директор ФСБ рассказал о «карт-бланше» Украины на создание диктатуры.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами