Bloomberg: британские войска в Латвии готовятся к будущим военным конфликтам

Британские военные проводят тренировки в Латвии, чтобы подготовиться к будущим вооруженным конфликтам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Британские войска изучают будущее боевых действий на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, в Латвии британские военные испытывают новые боевые технологии и проверяют, как наилучшим образом объединить «технического специалиста и тактика» в процессе разработки оружия.

Кроме того, в командном центре на заброшенном советском аэродроме на нынешнем восточном фланге НАТО британские солдаты использовали «специализированную сеть» для связи с беспилотниками и артиллерией.

Агентство отмечает, что так британские военные намерены «изменить поле боя» в грядущих вооруженных конфликтах.

До этого глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России.

Ранее директор ФСБ рассказал о «карт-бланше» Украины на создание диктатуры.