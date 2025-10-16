Бортников: спецподразделения британской армии SAS участвуют в боях против РФ

Спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, пишет РИА Новости.

«Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях», — сказал он.

Бортников также добавил, что британские спецслужбы планируют применение боевых пловцов. Их собираются применять для атак на объекты критически важной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

Директор ФСБ добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры на контролируемой Британией Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщал, что в пятницу, 17 октября, обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским наступление, которое планирует украинская армия. Лидеры также должны обсудить просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения.

Кроме того Трамп во время общения с журналистами высказал мнение, что урегулированию на Украине мешают отношения российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Враждебность между двумя лидерами мешает мирному процессу, уверен он.

