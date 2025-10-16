На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директор ФСБ рассказал о «карт-бланше» Украины на создание диктатуры

Бортников: Британия дала Украине карт-бланш на фашистскую диктатуру
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры на контролируемой Британией Украине. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Для воплощения британских устремлений «нанести стратегическое поражение России» Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы и выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры», — заявил он.

Директор ФСБ добавил, что вся власть сконцентрирована в руках офиса украинского лидера, при этом управление осуществляют военные администрации. Он подчеркнул, что остатки оппозиционных сил в парламенте подавлены, поскольку всех неугодных Зеленскому устраняют физически.

Бортников отметил, что сама власть Украины контролируется британцами.

В ходе интервью он рассказал, что спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России. По его словам, британские спецслужбы планируют применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России.

Ранее в ФСБ назвали кураторов украинской операции «Паутина» в России.

