На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенатор объяснил, почему нельзя сравнивать Трампа с Ельциным

Сенатор Джабаров: ничего общего между танцами Трампа и Ельцина нет
true
true
true
close
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Сравнивать танцы бывшего президента РФ Бориса Ельцина и президента США Дональда Трампа нельзя, потому что причины их танцев совершенно разные. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров, комментируя появившиеся в соцсетях сравнения танцев Трампа и Ельцина.

«Нет, сравнивать нельзя, потому что наш Борис Николаевич Ельцин иногда такие вещи допускал, когда был в «хорошем настроении». Ну, вы понимаете, что я имею в виду. А так он достаточно был суровый человек. У Трампа же это дело не связано с приемом алкоголя», — отметил сенатор.

По его мнению, американский президент знает, как работать с публикой, а потому может иногда станцевать под музыку.

«Дональд Трамп является очень хорошим актером и знает, как поднять настроение собеседнику, завести публику и играть на камеру», — заключил Джабаров.

В ходе визита в Японию президент Дональд Трамп выступил перед американскими военными и станцевал свой «знаменитый» танец, который он часто исполняет во время публичных встреч.

Ранее Трамп оценил мощь американских войск.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами