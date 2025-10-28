Сенатор объяснил, почему нельзя сравнивать Трампа с Ельциным

Сенатор Джабаров: ничего общего между танцами Трампа и Ельцина нет

Сравнивать танцы бывшего президента РФ Бориса Ельцина и президента США Дональда Трампа нельзя, потому что причины их танцев совершенно разные. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров, комментируя появившиеся в соцсетях сравнения танцев Трампа и Ельцина.

«Нет, сравнивать нельзя, потому что наш Борис Николаевич Ельцин иногда такие вещи допускал, когда был в «хорошем настроении». Ну, вы понимаете, что я имею в виду. А так он достаточно был суровый человек. У Трампа же это дело не связано с приемом алкоголя», — отметил сенатор.

По его мнению, американский президент знает, как работать с публикой, а потому может иногда станцевать под музыку.

«Дональд Трамп является очень хорошим актером и знает, как поднять настроение собеседнику, завести публику и играть на камеру», — заключил Джабаров.

В ходе визита в Японию президент Дональд Трамп выступил перед американскими военными и станцевал свой «знаменитый» танец, который он часто исполняет во время публичных встреч.

Ранее Трамп оценил мощь американских войск.