Трамп станцевал перед американскими военными, которые могут остаться без зарплаты

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию станцевал перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС в Йокосуке, которые рискуют остаться без заработной платы из-за остановки работы правительства страны. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства танцует на подиуме под композицию YMCA перед военнослужащими. Многие из них снимают его на камеры и подтанцовывают.

1 октября в США произошел шатдаун — приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.

На этом фоне глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится.

«Я думаю, мы сможем выплатить им зарплату в начале ноября, но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату», — заявил Бессент.

Ранее Трамп заявил, что США намерены побеждать в войнах «как никто прежде».