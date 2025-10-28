На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Трамп надеется, что санкции США сработают через полгода

Аналитик Тимофеев: Трамп надеется, что Индия и Китай не продлят контракты с РФ
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Финансовый аналитик Александр Тимофеев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что эффект от санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет заметен через полгода. По словам эксперта, именно спустя шесть месяцев обновятся контракты на поставку российских углеводородов, и крупнейшим покупателям, таким как Индия и Китай, придется принять «волевое решение».

«Индия и Китай вообще не покупают напрямую у «Лукойла». Они покупают у «Лукойла», но формально им продает не «Лукойл», а некий дубайский брокер. Они вообще забивают на эти санкции. То есть, действительно, в течение полугода будет очевидная реакция. И речь идет об огромном физическом объеме нефти, который не может никуда деться с рынка», — сказал Тимофеев.

Он допустил, что ситуация будет развиваться по аналогии с предыдущими санкциями, когда де-юре все запрещено, а фактически сделки осуществляются.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Позднее президент США отреагировал на заявление Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами