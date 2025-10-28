Эксперт объяснил, почему Трамп надеется, что санкции США сработают через полгода

Аналитик Тимофеев: Трамп надеется, что Индия и Китай не продлят контракты с РФ

Финансовый аналитик Александр Тимофеев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что эффект от санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет заметен через полгода. По словам эксперта, именно спустя шесть месяцев обновятся контракты на поставку российских углеводородов, и крупнейшим покупателям, таким как Индия и Китай, придется принять «волевое решение».

«Индия и Китай вообще не покупают напрямую у «Лукойла». Они покупают у «Лукойла», но формально им продает не «Лукойл», а некий дубайский брокер. Они вообще забивают на эти санкции. То есть, действительно, в течение полугода будет очевидная реакция. И речь идет об огромном физическом объеме нефти, который не может никуда деться с рынка», — сказал Тимофеев.

Он допустил, что ситуация будет развиваться по аналогии с предыдущими санкциями, когда де-юре все запрещено, а фактически сделки осуществляются.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Позднее президент США отреагировал на заявление Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

