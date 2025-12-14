На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайские ученые предложили способ противодействия Starlink

В Китае разработали модель электромагнитного купола против Starlink
Lisi Niesner/Reuters

Китайские ученые предложили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink, которая играет ключевую роль в управлении подразделениями Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных экспертов.

Согласно оценкам специалистов, для создания над отдельной территорией так называемого электромагнитного щита, способного блокировать спутниковые сигналы, потребуется от 935 до 2 тыс. беспилотников. При этом эксперты указывают, что развертывание такой системы в условиях эшелонированной противовоздушной обороны будет крайне затруднено.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что подобный «купол» постановщиков помех мог бы быть эффективен против ударных дронов и крылатых ракет, однако реализация проекта потребует значительных затрат. Кроме того, он допустил побочные эффекты, включая перебои в работе гражданской техники — от мобильной связи до интернета и телевизионных сигналов.

Специалисты подчеркнули, что при переходе от лабораторных разработок к реальному применению возникает целый комплекс проблем. Речь идет как о влиянии погодных условий, так и о целенаправленном противодействии со стороны противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы и кинетического поражения. В условиях полноценного боевого конфликта значительная часть дронов — носителей помех — может быть уничтожена, что делает создание устойчивого электромагнитного прикрытия особенно сложной задачей при наличии развитой системы ПВО.

В России, в свою очередь, ведутся разработки собственных средств противодействия спутниковой связи, в том числе мобильного комплекса «Борщевик». Его назначение заключается не в глушении сигнала, а в точном определении координат активного терминала. После обнаружения цели данные могут передаваться ударным подразделениям для физического поражения объекта либо для постановки прицельных помех другими средствами РЭБ.

Историк Юрий Кнутов уточнил, что размещение подобных машин с антенными системами вблизи линии фронта сопряжено с рисками, поскольку такая техника уязвима для атак дронов и ракет.

Эксперты сходятся во мнении, что Starlink по-прежнему остается критически важной технологией для управления и боеспособности украинских войск, однако высокая зависимость от спутниковой связи формирует уязвимость. Как показывают отдельные эпизоды, в том числе события в Харьковской области весной 2024 года, временное подавление спутниковых каналов средствами радиоэлектронной борьбы способно дезорганизовать работу подразделений.

Ранее стало известно, какие аппараты использовали ВСУ при атаках на юг России.

