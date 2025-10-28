На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии выразили готовность стать площадкой для диалога РФ и Запада

Global Look Press

Венгерские власти готовы и дальше предлагать Будапешт как площадку для ведения диалога между Москвой и западными странами, в том числе для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в столице Белоруссии сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Дипломат заявил о необходимости «поменять военную риторику на мирную». Также он отметил, что Будапешт поддерживает усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса.

«Венгрия готова предлагать свою площадку, свою столицу для мирного диалога», — подчеркнул Сийярто.

23 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. Президент США пояснил, что ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ отметил, что было бы ошибкой провести саммит в Венгрии без предварительной подготовки. При этом, по его мнению, в заявлении американского лидера речь скорее идет о переносе очной встречи, а не об ее отмене.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что саммит Путина и Трампа состоится.

