Трамп заявил, что США намерены побеждать в войнах «как никто прежде»

Трамп: США больше не будут политкорректны при защите страны
Mike Segar/Reuters

США больше не будут действовать политкорректно в вопросах защиты своей страны и намерены побеждать в войнах «как никто прежде». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС США в Йокосуке, пишет РИА Новости.

«Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что начиная с сегодняшнего дня США будут защищаться всеми необходимыми средствами.

Данное заявление Трампа прозвучало на фоне успешного испытательного полета новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. 26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов ВС РФ во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Узнав об успешных испытаниях «Буревестника», Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов России находится американская атомная подлодка.

Ранее в Кремле оценили влияние испытаний ракеты «Буревестник» на отношения с США.

