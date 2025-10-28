На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили планы Орбана по обсуждению с Трампом санкций против энергетики РФ

Песков: Орбан отстаивает интересы Венгрии в вопросе энергоресурсов
Maxim Shemetov/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, планируя обсудить с президентом США Дональдом Трампом смягчение последствий от санкций против российской нефти, отстаивает интересы своей страны в области энергетики. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы слышим заявления из Вашингтона, что все страны должны перестать закупать нефть. Страны будут сами разбираться с этим. Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в покупке энергоресурсов лучшего качества и по низкой цене», — сказал представитель Кремля.

О своих планах по встрече с Трампом Орбан заявил накануне. По его словам, вопрос смягчения последствий для Будапешта от санкций США будет поднят в ходе его визита в Вашингтон. Глава кабмина подчеркнул, что Венгрия сильно зависит от российских нефти и газа, поскольку с 2022 года серьезно нарастила их закупки.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее премьер Британии оценил положение Украины после санкций США против России.

Санкции против России
