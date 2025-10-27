На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан обсудит с Трампом последствия санкций США против энергетики России

Орбан встретится с Трампом для обсуждения санкций США против российской нефти
true
true
true
close
Global Look Press

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить смягчение последствий для Будапешта от санкций Штатов против нефти из РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я скоро буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это с президентом Трампом. Мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии», — сказал премьер-министр Венгрии.

Отмечается, что Будапешт сильно зависит от российских нефти и газа, поскольку с 2022 года серьезно нарастил их закупки.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских нефтедобывающих компаний в качестве контрпродуктивного знака. Но особых проблем для страны оно не создаст, выразила уверенность дипломат.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти.

