Премьер Британии оценил положение Украины после санкций США против России

Премьер Стармер: после санкций США против нефти РФ Украина в лучшем положении
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об улучшении перспектив Украины после того, как США ввели санкции против российских нефтедобывающих компаний. Его слова приводит Bloomberg.

По оценке премьера Британии, на фоне введенных санкций США и Евросоюза «ситуация улучшилась»,

«Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций – и все это произошло в течение нескольких дней. Это оказало глубокое влияние на российскую экономику», — сказал Стармер.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских нефтедобывающих компаний в качестве контрпродуктивного знака. Но особых проблем для страны оно не создаст, выразила уверенность дипломат.

Ранее Карлсон заявил, что Украина не победит в конфликте с Россией.

