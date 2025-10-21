На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин заявил о стремлении европейских лидеров к конфликту с Россией

Нарышкин заявил, что «макроны» и «мерцы» предложат подготовку к войне с Россией
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Европейские политические деятели в лице «макронов» и «мерцев» предлагают народам Европы лишь русофобию и активную подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.

Нарышкин отметил, что Европа, привыкшая к американскому влиянию после Второй мировой войны, испытывает трудности с адаптацией к новым условиям в мире. По его утверждению, в министерствах иностранных дел европейских стран царят пессимистические настроения из-за отсутствия у Евросоюза и НАТО планов по поддержанию безопасности на континенте в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Он также добавил, что в европейских политических кругах все чаще звучит критика в адрес Вашингтона.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее министр обороны Британии заявил о готовности направить на Украину военный контингент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами