Нарышкин заявил, что «макроны» и «мерцы» предложат подготовку к войне с Россией

Европейские политические деятели в лице «макронов» и «мерцев» предлагают народам Европы лишь русофобию и активную подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.

Нарышкин отметил, что Европа, привыкшая к американскому влиянию после Второй мировой войны, испытывает трудности с адаптацией к новым условиям в мире. По его утверждению, в министерствах иностранных дел европейских стран царят пессимистические настроения из-за отсутствия у Евросоюза и НАТО планов по поддержанию безопасности на континенте в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Он также добавил, что в европейских политических кругах все чаще звучит критика в адрес Вашингтона.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее министр обороны Британии заявил о готовности направить на Украину военный контингент.