На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Трамп встал на тропу войны с Россией

Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией и солидаризировался с Европой
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, отменив встречу с коллегой Владимиром Путиным в Будапеште и введя новые санкции, «полноценно встал на «тропу войны с Россией». Об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — написал Медведев.

Он подчеркнул, президент США не всегда активно «воюет на стороне бандеровского Киева», но теперь это его конфликт, а не «маразматика Байдена».

«Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — указал зампред Совбеза РФ.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. После этого США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний.

Ранее Зеленский вновь вновь заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами