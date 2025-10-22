В Европе заявили, что война может начаться уже «утром»

Генерал армии Франции Шилль: война неизбежна, Европе нужно быть готовой утром

Европе необходимо готовиться к «неизбежной» войне, которая может начаться «утром». Об этом заявил начальник штаба армии Франции Пьер Шилль в интервью RTL.

«Шаг к войне вовсе не неизбежен… Все может измениться, уже сегодня утром», — сказал он.

Шилль в этой связи призвал Францию подготовиться к «растущим угрозам, которые становятся все более серьезными и радикальными».

По мнению военного, мир вошел в такую стадию развития, когда применение силы вновь «становится чем-то, что может показаться нормой некоторым крупным державам».

По словам генерала армии, международные отношения сегодня характеризуются возвращением империй.

«Столкнувшись с империей, ты либо вассал, либо враг», — подытожил он.

В начале октября Шилль уже выступал с подобными предупреждениями, однако тогда он говорил о том, что война может начаться «сегодня вечером».

