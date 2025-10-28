Захарова посоветовала Макрону отправить солдат охранять объекты культуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала президенту Франции Эммануэлю Макрону направить солдат на охрану объектов культуры, а не на Украину. Советом она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, на 2025 год во Франции насчитывается 1123 музея.

«Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось...» — написала Захарова, напоминая о случившемся недавно ограблении парижского музея.

28 октября в Службе внешней разведки сообщили, что по указанию Макрона Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит двух тысяч военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

