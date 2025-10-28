Президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца и «грезит военной интервенцией» (Силовое вмешательство одной или нескольких стран во внутренние дела другой страны) на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР подчеркнули, что Макрон известен тем, что мечтает о «лаврах» Наполеона. При этом в пресс-бюро указали на то, что французский лидер «позорно плохо» изучал историю и забыл, чем завершился наполеоновский поход на Россию. Кроме того, в СВР считают, что Макрон «прогулял урок» про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с помощью украинского гетмана — предателя Ивана Мазепу, которая закончилась разгромом шведов под Полтавой.

«Макрону следовало бы знать слова известного русского историка В. Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», — подытожили в СВР.

28 октября в Службе внешней разведки также сообщили, что по указанию Макрона Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит двух тысяч военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

Ранее Путин сравнил Макрона с Наполеоном.