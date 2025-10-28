На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская разведка раскрыла «грезы» Макрона

СВР: Макрон грезит военной интервенцией на Украину и мечтает о славе полководца
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца и «грезит военной интервенцией» (Силовое вмешательство одной или нескольких стран во внутренние дела другой страны) на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР подчеркнули, что Макрон известен тем, что мечтает о «лаврах» Наполеона. При этом в пресс-бюро указали на то, что французский лидер «позорно плохо» изучал историю и забыл, чем завершился наполеоновский поход на Россию. Кроме того, в СВР считают, что Макрон «прогулял урок» про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с помощью украинского гетмана — предателя Ивана Мазепу, которая закончилась разгромом шведов под Полтавой.

«Макрону следовало бы знать слова известного русского историка В. Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», — подытожили в СВР.

28 октября в Службе внешней разведки также сообщили, что по указанию Макрона Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит двух тысяч военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

Ранее Путин сравнил Макрона с Наполеоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами