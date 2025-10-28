Кнайсль: Вена нарушает нейтралитет, так как пропускает военные грузы для Киева

Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, так как позволяет провозить военные грузы для Украины через свою территорию. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила бывший министр иностранных дел республики Карин Кнайсль.

Она обратила внимание, что Вена не поступала подобным образом во время предыдущих конфликтов. При этом было неважно, участвует НАТО в противостоянии или нет.

«Де-факто, отказ от нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день», — подчеркнула дипломат.

По мнению Кнайсль, властям Австрии следовало бы поддерживать нейтралитет страны, закрепленный на законодательном уровне. Но в настоящее время республика тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. Более того, в государстве идут дискуссии о необходимости соблюдать только военный нейтралитет, а не политический.

«Это полная чепуха, поскольку вы либо нейтральны, либо нет, а с конца февраля–весны 2022 года мы наблюдаем очень странную интерпретацию нейтральности», — отметила экс-министр.

19 октября Кнайсль заявила, что Австрия и Швейцария фактически утратили свой нейтралитет. В связи с этим они не подходят для организации саммита по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Совете безопасности РФ высмеяли слова главы МИД Австрии Беаты Майнл-Райзингер о нежелании страны вступать в НАТО.