В США раскрыли истинную причину действий Трампа в отношении Венесуэлы

Сакс: США хотят захватить нефть Венесуэлы под видом борьбы с наркотрафиком
true
true
true
close
Lev Radin/Shutterstock

Действия США в отношении Венесуэлы представляют собой попытку захвата нефтяных резервов страны под прикрытием борьбы с наркотрафиком. Такое мнение высказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom.

Как отметил Сакс, Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, что является реальной причиной интереса Вашингтона к этой стране.

«Мы просто пытаемся их украсть», — заявил экономист.

Профессор подчеркнул, что текущие действия американской администрации у берегов Венесуэлы «вообще не имеют никакого отношения» к заявленной борьбе с наркоторговлей.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

