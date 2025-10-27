На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с одной из стран

Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Российская Федерация ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Президент РФ Владимир Путин подписью скрепил документ и окончательно завершил процедуру вступления соглашения в действие, передает ТАСС.

«Ратифицировать договор между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в Москве 7 мая», — говорится в документе.

24 октября политолог, американист Рафаэль Ордуханян заявил, что в ходе визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон, скорее всего, будут обсуждаться инвестиционные вопросы, потому что он является также спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Телеканал CNN сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. По данным телеканала, Дмитриев планирует встретиться с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между Вашингтоном и Москвой».

Ранее Трампу дали совет по следующей встрече с Путиным.

