Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с одной из стран

Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Российская Федерация ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Президент РФ Владимир Путин подписью скрепил документ и окончательно завершил процедуру вступления соглашения в действие, передает ТАСС.

«Ратифицировать договор между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в Москве 7 мая», — говорится в документе.

