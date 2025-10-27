На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан назвал катастрофической ошибкой отношение ЕС к переговорам с Россией

Орбан: нежелание Европы вести диалог с РФ — это катастрофическая ошибка
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Тот факт, что европейские власти не хотят вести диалог с РФ по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины, — это огромная ошибка, считает глава венгерского правительства Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью телеканалу M1.

По мнению премьер-министра Венгрии, решить украинский вопрос можно только при участии третьих стран.

«Это могут быть Соединенные Штаты, а может быть и Европа. Но Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой», — объяснил Орбан.

Он добавил, что Венгрия хочет восстановления контактов между Брюсселем и Москвой, чтобы в будущем можно было заключить соглашение о новой системе безопасности.

В начале октября политик заявил, что Венгрия останется в стороне, когда Европа ввяжется в войну. По его словам, у страны найдутся силы и способности, чтобы не ввязаться в конфликт. Он также критиковал политические элиты стран Европейского союза за попытки запугать население вымышленной российской угрозой.

Ранее Орбан заявил, что совместный саммит России и США не снят с повестки.

