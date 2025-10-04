Орбан: когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне

У Венгрии есть силы противостоять попыткам втянуть ее в общеевропейскую войну. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан порталу Hetek.

«Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную разрастающуюся войну», — подчеркнул он.

До этого Орбан говорил, что Украину не надо принимать в Евросоюз, потому что тогда европейским странам придется разделить ее судьбу.

Вместо принятия Украины в ЕС Орбан предложил сообществу заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве.

29 сентября газета The Guardian процитировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что западные страны ведут «войну нового типа» с Россией.

Ранее Орбан обвинил руководство ЕС в использовании конфликта на Украине в своих целях.