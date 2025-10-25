Орбан осудил западных лидеров за запугивание населения Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политические элиты стран Европейского союза (ЕС) за попытки запугать население вымышленной российской угрозой. Он назвал подобную ситуацию «цирком», который пора остановить, сообщает Reuters.

«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех «сожрут» вечером в Париже или Берлине, что очень трудно вернуться из этого военного психоза и военной риторики в нормальное состояние», — отметил политик.

Венгерский премьер настоятельно призвал прекратить дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях с Россией и сосредоточиться на поиске путей для мирного сосуществования.

«Пора прекратить этот цирк и сказать хватит, и начать стремиться к миру», — подчеркнул Орбан.

В начале октября политик заявил, что Венгрия останется в стороне, когда Европа ввяжется в войну. По его словам, у страны найдутся силы и способности, чтобы не ввязаться в конфликт.

Ранее Орбан рассказал, что Европа хочет раздела Украины.