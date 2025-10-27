Омский губернатор предложил притесняемым прибалтам переехать в его регион

Глава Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям стран Прибалтики, выразив готовность принять в своем регионе тех, кто недоволен политикой местных властей и разделяет российские ценности. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

«Если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих Западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск!» – написал Хоценко.

Хоценко объяснил, что его заявление вызвано последними новостями из Прибалтики: в Латвии рассматривают возможность запрета русского языка в государственных структурах, а Литва неожиданно закрыла границу с Республикой Беларусь, которую он назвал дружественной. Кроме того, Вильнюс пытается ограничить транзит грузов в Калининград.

17 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил жителям Латвии, испытывающим дискомфорт из-за русофобии, царящей в стране, рассмотреть возможность переезда в Россию.

Ранее в Эстонии почтовая компания отказалась обслуживать клиентов на русском языке.