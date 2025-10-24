На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эстонии почтовая компания отказалась обслуживать клиентов на русском языке

Эстонская почтовая компания Omniva прекратит работу с клиентами на русском языке
Depositphotos

Эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Об этом сообщило издание Postimees.

«С 1 ноября Omniva прекращает обслуживание клиентов на русском языке в Эстонии», — говорится в публикации.

Согласно заявлению пресс-службы компании, которое приводит газета, с 1 ноября служба поддержки, веб-сайт, система самообслуживания, мобильное приложение и постаматы Omniva будут доступны исключительно на эстонском и английском языках.

В качестве обоснования такого решения компания сослалась на «уменьшение числа клиентов, нуждающихся в обслуживании на русском языке», а также на «экономическую нерентабельность». Omniva уточнила, что письменные запросы на русском языке будут обрабатываться с ответами на эстонском или английском, однако сотрудники, владеющие русским, продолжат предоставлять устные консультации.

По официальным данным, в Эстонии проживает более 285,8 тыс. русских, что составляет более 20% от общей численности населения страны.

Ранее в Госдуме назвали страны Прибалтики «марионетками фашиствующего режима» в ЕС.

