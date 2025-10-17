«Собирайтесь, приезжайте»: псковский губернатор обратился к жителям прибалтийских стран

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей Латвии, которые страдают от русофобских настроений в этой стране, переезжать в Россию, не дожидаясь возможного выдворения. Об этом Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу ко всем обратиться: к русским, к латышам. Если вы чувствуете притеснение по национальному признаку, не дожидайтесь, когда вас в считанные часы с небольшим количеством личных вещей власти прибалтийских республик выставят на границу. Собирайтесь, приезжайте!», – заявил политик.

Губернатор пообещал каждому, кто примет решение переехать в его регион, оказать необходимую помощь, как с размещением и работой, так и с устройством детей в детские сады и школы региона. Ведерников заверил, что в каждом отдельном случае помощь будет оказываться «адресно».

Он заверил, что в Псковской области жители соседних стран Евросоюза будут чувствовать себя «как дома». В то же время губернатор подчеркнул, что с начала года в регион приехало более 1400 человек из прибалтийских республик.

Ранее власти Латвии заверили в отсутствии планов массовой депортации россиян.