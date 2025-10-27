В Кот-д'Ивуаре переизбрали действующего президента на четвертый срок

Действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара победил на выборах главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны.

По данным избиркома, Уаттара набрал 89,77% голосов. Таким образом, политик переизбрался на четвертый срок. Помимо действующего президента, в выборах принимали участие еще четыре кандидата.

Данные результаты являются предварительными. Итоги голосования должен утвердить Конституционный совет.

Уаттаре 83 года. Он находится на посту президента Кот-д'Ивуара уже более 14 лет. Впервые политик одержал победу на выборах президента в ноябре 2010 года. При этом в 2016 году в ходе референдума была принята новая конституция, которая обнулила первые два президентских срока Уаттары.

