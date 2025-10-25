Президентские выборы в Ирландии выиграла независимый кандидат

На президентских выборах в Ирландии победу одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли. О ее успехе официально заявила основная соперница, представительница центристской партии «Фине гэл» Хизер Хамфрис, сообщает телеканал RTE.

«Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею», — заявила Хамфрис.

Коннолли сказала, что она очень рада, выступая после предварительного подсчета голосов.

«Я хочу поблагодарить всех, даже тех, кто не голосовал за меня», — заявила она.

Хамфрис пожелала своей оппонентке успехов и всего самого лучшего на посту главы государства.

Отмечается, что после подсчета 65% голосов Конноли набирает 64% голосов, а Хамфрис — 29%. Явка, по предварительным оценкам, составила около 40% от 3,6 млн граждан, имеющих право голоса.

Несмотря на то, что партия «Фине гэл» является частью правящей коалиции в Ирландии, их кандидат не смог обойти независимого конкурента на этих выборах.

Ранее боец ММА Макгрегор отказался участвовать в выборах президента Ирландии.