В России раскрыли, какое влияние «Буревестник» оказал на Украину

Увеличение числа атак беспилотников ВСУ может быть связано с успешным запуском комплекса «Буревестник», поскольку таким образом Украина хочет продемонстрировать присутствие в информационном пространстве и создать эффект «перемоги». Об этом в беседе с mk.ru заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Во-первых, это попытка создать эффект так называемой «перемоги». Противник видит наши успехи на фронте, успешные испытания комплекса «Буревестник» и пытается как-то на это отреагировать, обозначить свое присутствие в информационном пространстве, пусть даже символически», — сказал Дандыкин.

Еще одна причина, считает эксперт, связана с разведкой и прощупыванием систем ПВО России, особенно вблизи Москвы. Эта информация может быть впоследствии использована Киевом для планирования ударов в том числе ракетами Tomahawk, указал он.

Военный подчеркнул, что России нет необходимости отвечать на удары БПЛА презентацией новейших систем. В то же время Дандыкин отметил, что факт демонстрации «Буревестника» оказывает на Украину «определенное психологическое давление», в связи с чем она получает команду «обозначить свою деятельность».

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой.

Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

