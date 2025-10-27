Белоруссия выразила протест Литве из-за закрытия границы

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и вручило ему ноту протеста из-за одностороннего закрытия границы с литовской стороны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД Белоруссии отметили, что данное решение, затронувшее права не только белорусов, но и литовцев, а также граждан Евросоюза и других государств, «демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения — одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского союза в целом.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее в Литве объявили о выделении премии за лучший проект защиты от метеозондов.