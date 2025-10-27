Картаполов заявил, что Запад боится не ракет, а России

Картаполов: для Запада страшны не отдельные виды ракет, а Россия в целом

Западные государства боятся не отдельного российского оружия, а самой России. Такое заявление озвучил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Страшнее для них сама Россия, а в России есть и «Орешник», и «Буревестник», и «Ярсы», и «Тополя», и «Булава», и все-все-все», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета высказался о завершении в РФ испытаний крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как сказал хозяин Белого дома, Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.

26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. В ходе встречи глава государства объявил о завершении испытаний ракет «Буревестник».

По словам российского лидера, «Буревестник» является уникальным изделием. В то же время он обратил внимание, что предстоит проделать большую работу, чтобы поставить данные ракеты на боевое дежурство.

