Эксперт объяснил, кто может заменить Трампа на выборах в 2028 году

Политолог Блохин: Вэнс и Рубио могут заменить Трампа в 2028 году
Jonathan Ernst/Reuters

Нынешнему президенту США Дональду Трампу в 2028 году, вероятно, уже будет не до выборов, поскольку ему исполнится 82 года. Однако, есть достойные кандидаты, способные его заменить. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«У республиканцев есть другие сильные кандидаты, тот же вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, губернатор Флориды Рон Десантис. Поэтому задача Трампа — создать основу для победы республиканца», — сказал эксперт.

При этом он допустил, что в преддверии промежуточных выборов демократы попытаются дискредитировать как самого Трампа, так и Республиканскую партию.

27 октября глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, заявив при этом, что его рейтинги «лучше, чем когда-либо».

В августе Трамп говорил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Ранее Трамп-младший оценил шансы своего отца снова стать президентом.

