Белоруссия отменяет автобусные рейсы в Латвию и Литву

«Минсктранс»: рейсы в Латвию и Литву отменены из-за закрытия границы Вильнюсом
Janis Laizans/Reuters

Белорусское государственное предприятие «Минсктранс» временно отменяет ряд автобусных рейсов в Латвию и Литву в связи с решением о закрытии литовских пограничных пропускных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что на фоне ограничений отменяется ряд рейсов в Ригу, а также в Вильнюс и Каунас. Помимо этого было принято решение отменить и обратные рейсы, которые были запланированы на 27–29 октября.

«Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы», — подчеркнули в «Минсктрансе».

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство республики приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

27 октября литовские власти на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией.

В рамках решения были закрыты пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай. Данная мера применяется после вынужденного закрытия Вильнюсского международного аэропорта.

Также стало известно о том, что правительство Литвы на заседании, которое запланировано на 29 октября, обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.

Ранее президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград.

