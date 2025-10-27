В кабмине Литвы на этой неделе обсудят предложение закрыть границу с Белоруссией

Правительство Литвы на заседании, которое запланировано на 29 октября, обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала премьер-министр республики Инга Ругинене, передает РИА Новости.

Она отметила, что власти уже подготовили решение на неограниченный срок закрыть литовско-белорусскую границу с определенными исключениями.

«Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru») из Белоруссии смогут попасть к нам, но все остальное движение будет закрыто», — сказала председатель кабинета министров.

24 октября Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство Литвы приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о пунктах «Мядининкай» и «Шальчининкай», они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

27 октября литовские власти вновь закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. В этот раз ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининград.