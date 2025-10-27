Президент ЮАР заявил о готовности посетить Москву и Киев в рамках мирного процесса

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что готов вновь посетить Москву и Киев, чтобы помочь урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы уже посещали Россию… Мы также были на Украине. Мы готовы вновь поехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным», — заявил президент ЮАР.

Кроме того, в рамках мирного процесса Рамафоса выразил готовность поехать на Украину, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент ЮАР отметил, что ранее уже встречался с Зеленским и обсуждал с ним этот вопрос. По его словам, с президентом России Владимиром Путиным они несколько раз встречались на полях саммитов БРИКС и других мероприятий.

23 августа Сирил Рамафоса провел серию телефонных звонков с европейскими лидерами по поводу урегулирования конфликта России и Украины. Лидер ЮАР созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и президентами Франции и Финляндии Эммануэлем Макроном и Александером Стуббом. Тогда он призвал все стороны воспользоваться моментом и «поддержать импульс» на пути к завершению конфликта.

Ранее президент ЮАР заявил о переходе к многополярному миру.