Президент ЮАР заявил о переходе к многополярному миру

Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному
Depositphotos

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. Его слова приводит РИА Новости.

По словам лидера ЮАР, в мировой торговле происходят «сейсмические сдвиги», которые создают не только проблемы, но и новые возможности перестройки глобальной экономики.

4 сентября советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков рассказал, что Владимир Путин озвучил тезис о неизбежном переходе к многополярности еще на Мюнхенской конференции, и теперь он воплощается в жизнь.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу.

Ранее Нарышкин заявил о появлении «зримого очертания» многополярности.

