Так называемая «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, президент России Владимир Путин якобы вряд ли примет план прекращения огня.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что призывы европейских лидеров и Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки.

Лавров напомнил о событиях апреля 2022 года, когда бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал подписание соглашения, разработанного украинской стороной в Стамбуле. После этого, отметил дипломат, риторика киевских властей изменилась: отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, требования его преследования в Международном уголовном суде и заявления о необходимости европейских войск на Украине.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт.