Лавров объяснил настойчивость Зеленского в вопросе прекращения огня

Лавров: Европе и Зеленскому нужно прекращение огня, чтобы выиграть время
Максим Блинов/РИА Новости

Призывы европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Когда звучат призывы остановить боевые действия, становится ясно, что за этим стоит желание Запада и киевского режима выиграть время,» – подчеркнул министр, добавив, что такая логика Владимира Зеленского очевидна для любого непредвзятого наблюдателя.

Лавров напомнил о событиях апреля 2022 года, когда бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал подписание соглашения, разработанного украинской стороной в Стамбуле. После этого, отметил дипломат, риторика киевских властей изменилась: отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, требования его преследования в Международном уголовном суде, и заявления о необходимости европейских войск на Украине.

Глава МИД РФ также привел недавние заявления Зеленского о том, что Россия «никогда не получит ни пяди украинской земли» и о том, что «изоляция России должна сохраниться навсегда». Он отметил, что пауза в боевых действиях рассматривается Киевом лишь как временная передышка.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт.

