Лавров заявил о радикальной смене позиции США по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» заявил, что администрация США сменила подход к украинскому конфликту и теперь склоняется к немедленному перемирию, хотя ранее настаивала на долгосрочном мирном соглашении.

По словам министра, изменение риторики связано с давлением, которое на Вашингтон оказывают европейские союзники. Он отметил, что европейские политики фактически вынуждают администрацию США перейти к требованию скорейшего прекращения огня.

Лавров также сослался на недавние заявления президента США Дональда Трампа, опубликованные в Truth Social после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По оценке министра, позиция Вашингтона теперь сводится к тому, чтобы «зафиксировать линию соприкосновения и затем позволить истории определить исход», тогда как ранее американская сторона говорила о необходимости политического урегулирования конфликта.

Глава МИД добавил, что на встрече Трампа и Владимира Путина на Аляске было достигнуто понимание о приоритете полноценного мирного соглашения, а не временного перемирия. По его словам, аналогичных взглядов некоторое время придерживались и европейские лидеры, однако они также сместили акцент в сторону немедленного прекращения огня.

Ранее Лавров сообщил о готовности Путина принять американскую концепцию по Украине.