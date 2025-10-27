На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о радикальной смене позиции США по Украине

Лавров связал резкую смену риторики США по Украине с давлением Европы
true
true
true
close
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» заявил, что администрация США сменила подход к украинскому конфликту и теперь склоняется к немедленному перемирию, хотя ранее настаивала на долгосрочном мирном соглашении.

По словам министра, изменение риторики связано с давлением, которое на Вашингтон оказывают европейские союзники. Он отметил, что европейские политики фактически вынуждают администрацию США перейти к требованию скорейшего прекращения огня.

Лавров также сослался на недавние заявления президента США Дональда Трампа, опубликованные в Truth Social после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По оценке министра, позиция Вашингтона теперь сводится к тому, чтобы «зафиксировать линию соприкосновения и затем позволить истории определить исход», тогда как ранее американская сторона говорила о необходимости политического урегулирования конфликта.

Глава МИД добавил, что на встрече Трампа и Владимира Путина на Аляске было достигнуто понимание о приоритете полноценного мирного соглашения, а не временного перемирия. По его словам, аналогичных взглядов некоторое время придерживались и европейские лидеры, однако они также сместили акцент в сторону немедленного прекращения огня.

Ранее Лавров сообщил о готовности Путина принять американскую концепцию по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами