Лавров заявил, что возможность переговоров в Будапеште зависит от США

Лавров: возможность встречи с США в Будапеште зависит от Вашингтона
Евгений Биятов/РИА Новости

Перспектива переговоров с Соединенными Штатами в Будапеште всецело зависит от решения американской стороны. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров, чьи слова приводит пресс-служба дипломатического ведомства.

Он напомнил, что идею о переговорах в венгерской столице высказал президент США Дональд Трамп.

»[Президент России Владимир Путин] сказал, что согласен, и предложил подготовить встречу. <...> Президент США Трамп 23 октября в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что «отмена» означает «перенос». Так что все зависит от инициатора», — пояснил дипломат.

Американский президент ранее объяснил отмену встречи с российским коллегой тем, что на ней не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что переговоры с Путиным состоятся в будущем. Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается сорвать саммит Россия – США в Будапеште.

