В Москве началась встреча Лаврова и главы МИД КНДР

В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи начали переговоры в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По информации посольства РФ в Северной Корее, главы МИД России и КНДР обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

До этого стало известно, Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств двух стран.

10 октября в Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл с визитом в КНДР и принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

В сентябре министр обороны России Андрей Белоусов заявил после встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китае, что Москва и Пхеньян активно развивают отношения, а сейчас им придан новый импульс.

Ранее Лавров сообщил о готовности Путина принять концепцию США по урегулированию на Украине.