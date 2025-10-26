Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств двух стран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подробности или детали будущего визитов не уточняют.

10 октября в Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл с визитом в КНДР и принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

В сентябре министр обороны России Андрей Белоусов заявил после встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китае, что Москва и Пхеньян активно развивают отношения, а сейчас им придан новый импульс.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.