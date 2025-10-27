На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров сообщил о готовности Путина принять американскую концепцию по Украине

Лавров: Путин готов принять концепцию Трампа по урегулированию на Украине
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность работать для урегулирования украинского конфликта, опираясь на предложенную США концепцию. Об этом в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что до саммита на Аляске специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по конфликту на Украине, которые там внимательно изучили. По словам Лаврова, российский лидер подробно повторил каждый элемент привезенной Уиткоффом концепции и после этого заявил, что Москва готова принять американскую концепцию и на предложенной основе двигаться дальше в практическом плане.

Лавров подчеркнул, что прямого ответа из Вашингтона не последовало, стороны договорились взять паузу для обдумывания предложения. Впоследствии Трамп обсудил эту концепцию со своими западноевропейскими союзниками, а Путин — с соседями, партнерами и союзниками РФ.

25 октября спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт.

Ранее Лавров объяснил настойчивость Зеленского в вопросе прекращения огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами