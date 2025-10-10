На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Участники СВО и Медведев. Как прошел ночной военный парад в КНДР

true
true
true
,

В Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Он начался около 22:00 по местному времени. В параде участвовал расчет подразделения КНДР, принимавший участие в боях в рамках СВО. Бойцы прошли по площади Ким Ир Сена с собственным флагом и флагом России.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын в своей торжественной речи заявил об укреплении позиций Пхеньяна на мировой арене и пообещал превратить страну в «процветающий социалистический рай».

«Сегодня мы предстаем перед миром как могучий народ, для которого нет таких препятствий, которые мы не смогли бы преодолеть», — цитирует Кима KCNA.

Политик назвал Северную Корею «верным членом социалистических сил» и «оплотом независимости» перед лицом угрозы глобальной гегемонии Запада.

На трибуне рядом с Кимом находились лидер Китая Ли Цян, лидер Вьетнама То Лам и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а также другие иностранные делегации и дипломаты.

За последние пять лет в КНДР прошли сразу восемь военных парадов, все они проводились ночью.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами