Участники СВО и Медведев. Как прошел ночной военный парад в КНДР

В Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Он начался около 22:00 по местному времени. В параде участвовал расчет подразделения КНДР, принимавший участие в боях в рамках СВО. Бойцы прошли по площади Ким Ир Сена с собственным флагом и флагом России.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын в своей торжественной речи заявил об укреплении позиций Пхеньяна на мировой арене и пообещал превратить страну в «процветающий социалистический рай».

«Сегодня мы предстаем перед миром как могучий народ, для которого нет таких препятствий, которые мы не смогли бы преодолеть», — цитирует Кима KCNA.

Политик назвал Северную Корею «верным членом социалистических сил» и «оплотом независимости» перед лицом угрозы глобальной гегемонии Запада.

На трибуне рядом с Кимом находились лидер Китая Ли Цян, лидер Вьетнама То Лам и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а также другие иностранные делегации и дипломаты.

За последние пять лет в КНДР прошли сразу восемь военных парадов, все они проводились ночью.