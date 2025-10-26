В Литве прокомментировали инцидент с метеозондом

МВД: ситуация с появлением в небе Литвы неустановленных объектов под контролем

Ситуация с появлением в небе Литвы неустановленных объектов находится под контролем. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр внутренних дел страны Владислав Кондратович.

«Ситуация оценивается по состоянию на реальное время. В случае необходимости будут применены все необходимые средства», — написал он.

Накануне вечером премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Она объяснила подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.