В России подняли вопрос о снижении нормы потребления электроэнергии для граждан

Ъ: правительство РФ обсуждает снижение соцнормы потребления электроэнергии
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Правительственная комиссия по электроэнергетике обсудит предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по снижению социальной нормы потребления для населения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, подготовленные к предстоящему заседанию.

По данным издания, соответствующая инициатива поступила в обсуждение из-за попыток властей справиться с перекрестным субсидированием, в рамках которого промышленные потребители, малый и средний бизнес платят не только за себя, но и за граждан, тарифы для которых ниже рыночных.

К моменту начала 2025 года переплата составляла 339 млрд рублей, причем за несколько лет эти показатели сильно увеличились. Причиной негативной динамики стал нелегальный майнинг криптовалют, оплачивать который фактически вынуждены предприятия. В публикации говорится, что российские власти давно пытаются решить этот вопрос, но опасаются взлета цен на электроэнергию. Для более плавного перехода рассматривается возможность ввести так называемую социальную норму потребления, при превышении которой льготный тариф для граждан отменяется.

С февраля 76 регионов страны ввели ограничения на льготный тариф. Данное нововведение позволило сэкономить более 31 млрд рублей. При этом в норму потребления укладываются 90% россиян. Таким образом, повышение ставок оказалось незаметным для большинства жителей России.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике. По его словам, на совещании будут обсуждаться вопросы тарифов, в том числе увеличение дифференциации в тарифах день-ночь, а также введение новой системы оплаты за подключение к энергосетям с учетом уровня надежности.

Ранее в России рассчитали предельные тарифы на электроэнергию.

