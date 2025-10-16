На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития анонсировали совещание по электроэнергетике

Решетников: Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы действительно сейчас готовим большое совещание у президента по электроэнергетике», — сказал Решетников на пленарном заседании «Российской энергетической недели» (РЭН).

По его словам, на совещании будут обсуждаться вопросы тарифов, в том числе увеличение дифференциации в тарифах день-ночь, а также введение новой системы оплаты за подключение к энергосетям с учетом уровня надежности. Кроме того, будут рассмотрены инструменты управления спросом на электроэнергию.

15 октября Путин в ходе совещания с членами правительства запросил доклад о ситуации с обеспеченностью регионов топливом. Российский лидер обратился с таким вопросом лично к главе Минэнерго Сергею Цивилеву. Кроме того, Путин в ходе встречи попросил доложить о работе объектов электроэнергетики в связи с похолоданием и началом отопительного сезона.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.

